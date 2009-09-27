Шахраї разом з посадовцями Міноборони нагріли державу на 11 млн.

Працівники Головного управління боротьби з організованою злочинністю МВС викрили злочинне угруповання, учасники якого у змовi зі службовими особами Міністерства оборони України пiд виглядом продажу вiйськового нерухомого майна займались шахрайством.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ГУБОЗ МВС України.

За її даними, зловмисники надавали неправдивi вiдомостi фiзичним та юридичним особам щодо наявностi у створеному ними ТОВ можливостей органiзувати продаж вiйськового нерухомого майна. Шахраї запевняли майбутніх покупців у наявності попереднiх домовленостей з цього питання iз високопосадовцями Міноборони України.

З метою психологічного впливу лідер угруповання використовував підроблене посвідчення генерал-лейтенанта та представлявся помiчником заступника мiнiстра оборони України. В подальшому вiд iменi вже згаданого товариства укладались угоди з надання послуг щодо придбання та юридичного оформлення у власнiсть вiйськового майна. Ці угоди передбачали обов’язкову передоплату покупцями в розмірі 20-30% вiд вартостi майна. Далі кошти учасниками групи привласнювались. За попередніми підрахунками, шахраї завдали збитків державі на загальну суму понад 11 млн. грн.

За даним фактами Вiйськовою прокуратурою Центрального регiону України порушено кримінальну справу за низкою статтей Кримінального кодексу України.