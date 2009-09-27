Підліток викрав із молитовного будинку сім ікон

У Сумській області правоохоронці затримали 16-річного жителя Великописарівського району, який вночі, пошкодивши замки на дверях Святомиколаївського молитовного будинку, проник до приміщення і викрав звідти сім ікон, які потім перепродав перекупнику старовинних речей за 500 гривень.

Як повідомила УНІАН співробітник сектору зв’язків з громадськістю ГУ МВС України в Сумській області Ельвіра БІГАНОВА, жителі села Добрянське Великописарівського району були шоковані новиною: вночі хтось обікрав місцевий храм. Першим побачив крадіжку священик, який прийшов на ранкову службу. За годину почали сходитись прихожани. Люди в нерішучості стояли біля відчинених дверей молитовного будинку і не наважувались зайти, перешіптуючись, що хтось виніс із церкви сім ікон, а найбільшу з них викрали навіть із олтаря. На місце події виїхала слідчо-оперативна група міліції.

«Невідомий зловмисник потрапив у приміщення, зламавши замок на дверях молитовного будинку. За однією з версій злочин міг скоїти хтось із місцевих жителів. Оскільки були викрадені найцінніші ікони, було зрозуміло, що їх викрали з метою подальшого перепродажу. Міліціонери опитували всіх жителів села, які могли стати ймовірними свідками, перевірялись і раніше засуджені громадяни», - розповів заступник начальника Великописарівського райвідділу ГУ МВС України в Сумській області Олександр ПОЛЯНИН.

У поле зору правоохоронців потрапив 16-річний хлопець, який притягувався до відповідальності за крадіжки з осель. Підозри правоохоронців посилились, коли після крадіжки хлопець придбав мобільний телефон. Знайшли юнака міліціонери у сусідньому селі. Побачивши правоохоронців, він зізнався у скоєному.

За словами зловмисника, красти він вирішив уночі, коли в храмі нікого не було. Взяв удома лом, з допомогою якого зламав замки на дверях.

«Ікони брав такі, щоб продати можна було. Минулого року тут по селу їздив чоловік і пропонував купити старовинні речі. Я тоді ще номер мобільного його записав. А коли ікони вкрав, одразу йому зателефонував. Ікони продав за 500 гривень», - розповів хлопець під час допиту. Наразі неповнолітній крадій перебуває у слідчому ізоляторі. Стосовно нього порушено кримінальну справу. Всі сім ікон знайдені та повернуті у власність Святомиколаївського молитовного будинку.