Луценко порадив депутату Тедеєву надалі думати про свої вчинки

Депутат від Партії регіонів Ельбрус Тедеєв повернув автомобіль, у незаконному володінні яким його звинувачували.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Юрій Луценко в ефірі каналу 1+1.

Він нагадав, що отримав заяву від громадянина, прізвище якого не розголошується, який свідчить про те, що "Ельбрус Тедеєв у квітні обманним шляхом забрав у нього Мерседес, на який почепив номери Верховної Ради і використовував його аж до кінця минулого тижня".

"За цією заявою ми 19 вересня порушили кримінальну справу, але вже у п’ятницю ввечері цей автомобіль, після мого публічного оголошення про це, був повернений власнику", - сказав міністр.

Луценко наголосив, що "юридичною мовою це називається фінансовим шахрайством".

"Ельбрусу Тедеєву я рекомендував би й надалі думати про свої вчинки і не чинити кримінальних діянь. В цій ситуації, коли автомобіль повернений, ми будемо вважати, що справа вичерпана", - цитує Українська правда.

Крім того, коментуючи ситуацію навколо стрілянини у Голосіївському парку Києва, до якої причетний двоюрідний брат Ельбруса Тедеєва Роберт, міністр сказав: "Не принципово, чи є Роберт Тедеєв братом депутата Ельбруса Тедеєва... Принципово, що громадянин Росії Роберт Тедеєв, який брав участь у бандитських розбірках у Вінниці, які призвели до стрільби у Києві з одним убитим і одним важкопораненим громадянином, отримав автомобіль з парламентськими номерами депутата від Партії регіонів".

"Це доконаний встановлений факт. Звичайно, він не тягне за собою відповідальності самого депутата, але морально-політична оцінка йому має бути дана", - наголосив Луценко.

За словами міністра, "ця розбірка, координувалася відомим у СНГ злодієм у законі Дідом Хасаном".