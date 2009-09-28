Конкурс з продажу ОПЗ відбудеться зранку 29 вересня

29 вересня, об 11.00 у приміщенні Фонду державного майна України (ФДМ) відбудеться конкурс за принципом аукціону з продажу пакету акцій у розмірі 99,5% ВАТ «Одеський припортовий завод».

Про це повідомляється у прес-релізі ФДМ, переданому УНІАН.

Згідно з наданою інформацією, трансляція конкурсу буде проводиться на вулиці перед будівлею Фонду держмайна.

Як повідомляв УНІАН, 25 вересня на сайті ФДМУ було розміщено повідомлення про те, що фонд одержав поштою постанову Окружного адміністративного суду Києва про заборону здійснювати заходи з проведення конкурсу з продажу пакету акцій ВАТ "Одеський припортовий завод". (22 вересня ц.р. Окружний адміністративний суд Києва за позовом ВАТ «Дніпроазот» (Дніпродзержинськ) вже втретє призупинив проведення конкурсу з приватизації ВАТ «Одеський припортовий завод» – УНІАН).

Згідно з інформацією ФДМ, постанова суду доведена керівництвом Фонду до відома відповідних структурних підрозділів фонду.

Як зазначається у повідомленні, фонд звернувся із запитом до Міністерства юстиції України з проханням надати роз`яснення про процедуру виконання постанови суду.

Довідка УНІАН. Фонд держмайна 15 липня ц.р. оголосив конкурс з продажу 99,567% державного пакету акцій ОПЗ. Стартова ціна пакету становить 4 млрд. грн. Конкурс має відбутися через 75 днів після його оголошення.

17 вересня Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм указом призупинив дію положень постанови Кабінету Міністрів України № 1517-р від 3 грудня 2008 р., якими передбачено проведення приватизації ВАТ "Одеський припортовий завод". У свою чергу, прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що приватизація ОПЗ відбудеться у встановлені терміни – 29 вересня 2009 року, незважаючи на Указ Президента.

Одеський припортовий завод (м. Южне, Одеська обл.) – другий за величиною виробник аміаку і карбаміду і третій – з випуску азотних добрив в Україні. Спеціалізується на перевантаженні хімічної продукції, що надходить з країн СНД на експорт. Завод є монополістом на загальнодержавному ринку спеціалізованих послуг з прийому, охолоджування і перевантаження аміаку.