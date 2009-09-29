Ernst & Young проведе оцінку основних фондів «Київенерго»

АК «Київенерго» відібрало на тендері українську дочірню компанію міжнародної аудиторської компанії Ernst & Young – ТОВ «Ернст енд Янг» для надання послуг з оцінення основних фондів енергокомпанії.

Про це йдеться в повідомленні про підсумки торгів, опублікованому у «Віснику державних закупівель» №39 від 28 вересня ц.р.

Згідно з повідомленням, пропозиція аудиторської компанії була акцептована 17 липня. Сума договору, укладеного 3 серпня ц.р., склала 687,5 тис. грн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Київенерго», переоцінка основних фондів компанії за Міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ) є однією з обов`язкових умов надання кредиту в розмірі 160 млн. дол., залученого компанією у Світового банку.

«Останній раз оцінка основних фондів енергокомпанії незалежним аудитором проводилася в 2006 році. Цього року компанія зобов`язана провести оцінку для звіту за 2008 рік. Інакше позичальник може зажадати одноразової сплати всієї суми кредиту, а це 110 млн. грн.», – зазначили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, АК «Київенерго» в 1998 році залучила кредит Світового банку в розмірі 160 млн. дол. під цільову програму розвитку теплових мереж Києва під державні гарантії.

Згідно з умовами програми, «Київенерго» купило на одержані кошти необхідне для реконструкції теплових мереж обладнання і матеріали. Зокрема, енергокомпанія придбала магістральні труби, казани для котельних і лічильники теплової енергії. Київська держадміністрація, в свою чергу, зобов`язалася використовувати куплені основні засоби і профінансувати виконання робіт щодо їх введення в експлуатацію.

На сьогодні АК «Київенерго» виплачено 50 млн. дол. Залишок кредиту в розмірі 110 млн. дол. компанія зобов`язана виплатити до 2018 року.

Довідка УНІАН. АЕК «Київенерго» (Київ) є найбільшим виробником теплової енергії та електроенергії в Україні. Компанія повністю забезпечує потреби Києва в електричній і на 70% – у тепловій енергії.