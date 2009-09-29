Україна і Португалія підписали домовленість про заробітчан

Україна і Португалія підписали Адміністративну домовленість до Угоди про соціальне забезпечення громадян.

Як повідомив УНІАН речник Міністерства закордонних справ України Василь КИРИЛИЧ, на виконання домовленості, досягнутої 7 липня ц.р. між заступником міністра закордонних справ України Костянтином ЄЛІСЄЄВИМ та державним секретарем з питань соціального захисту Португалії Педру МАРКЕШЕМ під час підписання Угоди між Україною та Португалією про соціальне забезпечення, 25 вересня ц.р. була підписана Адміністративна домовленість до зазначеної угоди.

Від імені України вказаний документ підписав Надзвичайний і Повноважний Посол України в Португалії Ростислав ТРОНЕНКО, від португальської сторони – міністр праці та соціальної солідарності Жозе Антоніу Вієйра да СІЛВА.

Адміністративна домовленість визначає порядок застосування положень двосторонньої Угоди про соціальне забезпечення та процедуру зносин між компетентними установами держав, зокрема механізм здійснення соціальних виплат таких як пенсія, допомога по догляду за дитиною, допомога по безробіттю. З підписанням Адміністративної домовленості завершено процес укладання двостороннього договору у сфері соціального захисту.

Підписаний 25 вересня документ надає можливість безвідкладного застосування двосторонньої Угоди про соціальне забезпечення відразу після її ратифікації парламентами обох держав.

Довідка УНІАН. Положеннями Угоди про соціальне забезпечення громадян, зокрема, закріплюється право на отримання українськими громадянами, які легально працюють та проживають на території Португалії, пенсій і допомоги у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю, безробіттям, нещасним випадком на виробництві, втратою годувальника, за віком, по інвалідності, за вислугу років, а також у зв’язку з материнством, народженням дитини та доглядом за дитиною до досягнення нею трирічного віку тощо.

Угодою запроваджується порядок зарахування трудового стажу, набутого українськими громадянами під час роботи в Португалії, при визначенні строків та сум пенсійного забезпечення.