Почався конкурс з приватизації ОПЗ: під ФДМУ - акція протесту

Конкурс з приватизації ВАТ "Одеський припортовий завод" у вигляді відкритого аукціону почався у Фонді державного майна України об 11.00.

Як передає кореспондент УНІАН, близько 50 чоловік протестують під будівлею ФДМУ проти приватизації Одеського припортового заводу. Серед присутніх більшість - жителі Одеси.

Зокрема, протестуючі вважають недостатньою екологічну експертизу, проведену на ОПЗ в ході передпродажної підготовки.

Як повідомили у прес-службі ФДМУ, 28 вересня конкурсна комісія Фонду держмайна допустила до участі в конкурсі трьох учасників – ТОВ "Азот-сервіс (Росія)", ТОВ "Фрунзе-Флора (Україна) ” і ТОВ "Нортіма" (Україна).

Як повідомляв УНІАН, Фонд держмайна 15 липня ц.р. оголосив конкурс про продаж 99,567% державного пакета акцій ОПЗ. Стартова ціна пакета - 4 млрд. грн. Конкурс мав відбутися через 75 днів після його оголошення.

17 вересня Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм указом припинив дію положень постанови Кабінету міністрів України №1517-р від 3 грудня 2008 р., якою передбачено проведення приватизації ВАТ "Одеський припортовий завод".

У свою чергу, прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що приватизація ОПЗ відбудеться у встановлені терміни – 29 вересня 2009 року, незважаючи на указ Президента.

25 вересня на сайті Фонду держмайна було розміщено повідомлення про те, що фонд одержав поштою постанову Окружного адміністративного суду Києва про заборону здійснювати заходи щодо проведення конкурсу з продажу пакета акцій ВАТ "Одеський припортовий завод" (22 вересня Окружний адміністративний суд Києва за позовом ВАТ «Дніпразот» (Дніпродзержинськ) вже втретє призупинив проведення конкурсу з приватизації ВАТ «Одеський припортовий завод»).

Згідно з інформацією ФДМУ, постанову суду доведено керівництвом Фонду до уваги відповідних структурних підрозділів фонду.

Як зазначається в повідомленні, Фонд звернувся із запитом до Міністерства юстиції України з проханням дати роз`яснення про процедуру виконання постанови суду.

Одеський припортовий завод (місто Южне, Одеська область) – другий за величиною виробник аміаку і карбаміду і третій – з випуску азотних добрив в Україні. Спеціалізується на перевантаженні хімічної продукції, яка надходить з країн СНД на експорт. Завод є монополістом на загальнодержавному ринку спеціалізованих послуг з прийому, охолоджування і перевантаження аміаку.