На луганській шахті обвалилася порода: троє гірників поранені

Причина аварії встановлюється

Вчора о 9.35 у селі Георгіївка Лутугинського району Луганської області на шахті „Лутугинська” ДП „Луганськвугілля” на горизонті 568 м внаслідок обвалу породи постраждали троє гірників. Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, постраждалі з травмами різного ступеню важкості госпіталізовані. Причина аварії встановлюється. Пошуково-рятувальні роботи вели підрозділи Державної воєнізованої гірничорятувальної служби Мінвуглепрому.

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