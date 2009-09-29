На луганській шахті обвалилася порода: троє гірників поранені
11:38, 29 вересня 2009Суспільство
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Причина аварії встановлюється
Вчора о 9.35 у селі Георгіївка Лутугинського району Луганської області на шахті „Лутугинська” ДП „Луганськвугілля” на горизонті 568 м внаслідок обвалу породи постраждали троє гірників.
Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, постраждалі з травмами різного ступеню важкості госпіталізовані.
Причина аварії встановлюється. Пошуково-рятувальні роботи вели підрозділи Державної воєнізованої гірничорятувальної служби Мінвуглепрому.
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