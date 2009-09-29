Moody's переглянув рейтинг імовірності дефолту Нафтогазу

Міжнародне рейтингове агентство Moody`s знизило рейтинг вірогідності дефолту НАК «Нафтогаз України» з рівня «Caa2» до рівня «Ca».

Про це говориться в повідомленні Moody`s, опублікованому на сайті агентства.

Згідно з повідомленням, водночас корпоративний рейтинг «Нафтогазу» за зобов`язаннями в іноземній валюті залишається незмінним – на рівні «Caa2».

Рейтинги залишаються на перегляді, але агентство змінило свій прогноз щодо рейтингу зі зниження на невизначений, повідомляють в Moody`s.

За класифікацією Moody`s, боргові зобов`язання з рейтингом категорії «С» означають високу вірогідність дефолту позичальника.

Як повідомляв УНІАН, «Нафтогаз України» запропонував утримувачам євробондів на суму 500 млн. дол. обміняти свої цінні квазісуверенні папери на облігації, підкріплені суверенною гарантією держави Україна, з терміном виплати цих зобов`язань у вересні 2014 року. Формально це означає, що якщо НАК у строк не розплатиться з утримувачами єврооблігацій, то це повинно зробити Міністерство фінансів України. Процентна ставка при цьому збільшується з 8,12% до 9,5%.

Переговори з кредиторами про реструктуризацію планується завершити до 20 жовтня 2009 року – дати проведення зборів утримувачів облігацій «Нафтогазу».

Єврооблігації НАК «Нафтогаз України» було випущено в 2004 році. Обсяг випуску 500 млн. дол., термін погашення – 30 вересня 2009 року.

НАК «Нафтогаз України» – найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають більше 97% газу і нафти в країні.

НАК «Нафтогаз України» займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.