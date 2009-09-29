Фонд Держмайна не визнає "Нортіму" покупцем ОПЗ

Комісія Фонду державного майна України з приватизації ВАТ «Одеський припортовий завод» прийняла рішення не визнавати ВАТ «Нортіма» (Україна) переможцем у конкурсі у зв`язку з тим, що його було продано за заниженою ціною в 5 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив виконуючий обов`язки голови ФДМУ Дмитро ПАРФЕНЕНКО.

За його словами, ФДМ і уряд України зробили все, щоб конкурс пройшов відкрито і прозоро, але, на жаль, на Фонд здійснювався жорсткий тиск. «Були позови, рішення судів, усе це було спрямовано на те, щоб у результаті знизити ціну ОПЗ. На жаль, ця мета була досягнута», - зазначив Д.ПАРФЕНЕНКО.

За його словами, в результаті конкурсна комісія ФДМУ не визнала конкурс з приватизації ОПЗ таким, що відбувся. «ФДМУ і уряд завжди декларували, що вони жодного кроку не здійснять, щоб продавати такі вагомі об`єкти за заниженими цінами», - додав Д.ПАРФЕНЕНКО.

Підсумовуючи сказане, він зазначив, що в поведінці учасників конкурсу простежувалися елементи змови, що й могло привести до продажу ОПЗ за заниженою ціною.

Як повідомляв УНІАН, ТОВ "Нортіма" (Україна) придбало контрольний пакет Одеського припортового заводу в розмірі 99,567% статутного фонду за 5 млрд. грн. Ціна продажу перевищила початкову на 1 млрд. грн. Крок аукціону становив 50 млн. грн. У торгах взяли участь 3 учасники - ТОВ "Азот-Сервіс (Росія)", ТОВ "Фрунзе-Флора (Україна) ” і ТОВ "Нортіма" (Україна).