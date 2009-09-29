Пасхавер каже, що ми вже відштовхнулися від дна

Економічні експерти позитивно оцінюють кроки уряду в боротьбі з наслідками світової фінансової кризи.

Як заявив у коментарі УНІАН директор Інституту економічних досліджень і політичних консультацій Ігор БУРАКОВСЬКИЙ, коментуючи результати вчорашньої зустрічі прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО з українськими та західними економістами, «уряд намагався точково реагувати на ті чи інші проблеми, які виникали в окремих галузях. І зараз ми поки підтримуємо більш-менш соціальну стабільність. Попри всі проблеми сплачуються соціальні виплати».

І.БУРАКОВСЬКИЙ наголосив, що на сьогодні уряд є єдиним державним органом, який дієво займається економічною політикою в країні: «З боку інших органів державної влади, політичних сил, ми не бачимо великої зацікавленості вести економічну дискусію і займатися економікою».

На переконання І.БУРАКОВСЬКОГО, вдалим кроком є своєчасне звернення України до Міжнародного валютного фонду, що дало можливість отримати досить суттєві кошти.

Також експрет позитивно відзначив політику уряду щодо виконання домовленостей зі Світовою організацією торгівлі.

Директор Інституту економічного розвитку Олександр ПАСХАВЕР вважає, що уряд Ю.ТИМОШЕНКО оперативно реагує на виклики світової фінансової кризи.

«Економіка виліковується. Є певні ускладнення - найбільше страждає зараз банківська система. Проте, я завжди акцентував увагу, що дивовижним є не те, що у нас немає ускладнень, а те, як ми достатньо синхронно зі світовим співтовариством, навіть дещо випереджуючи його, відштовхнулися від дна і почали відновлювальне зростання», - зазначив експерт.

За словами О.ПАСХАВЕРА, в економічній системі «уряд, як кораблик в океані: він може зробити багато, але найбільше, що він може зробити – це не перешкоджати».

«У відношенні уряду я можу сказати дві речі: він не дуже перешкоджав, і це великий плюс, по-друге, що він робив, без сумніву, позитивно – він працював у реанімаційному режимі дуже енергійно. Енергетика в уряду була і вона працювала так, що у результаті цій кризі скоро вже буде рік – ніде не прорвало серйозно. І це дуже важливо. Тому що усі наші суперечки про те, як необхідно вести політику, стратегію або тактику, нічого не варті, якби почала проривати крупна система. Це, безсумнівно, заслуга уряду».

О.ПАСХАВЕР також наголосив, що традиційно в усіх країнах світу, хто керує процесом, незалежно від того, наскільки він спроможний ним керувати, той і відповідає за усі мінуси й отримує славу за усі плюси: «Так що цей уряд сповна отримає і за усі мінуси процесу, і за усі плюси процесу».