Нортіма вимагає від Тимошенко доказів змови на конкурсі з продажу ОПЗ

Перший заступник голови правління «Приватбанку», представник компанії «Нортіма» Тимур НОВІКОВ спростовує заяву в.о. голови Фонду державного майна України (ФДМУ) Дмитра ПАРФЕНЕНКА і прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО щодо змови між учасниками конкурсу з приватизації ВАТ «Одеський припортовий завод» (ОПЗ).

Про це він заявив сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

Т.НОВІКОВ нагадав, що сьогодні прем`єр-міністр України заявила про те, що між російською компанією «Азот-Сервіс», українськими «Фрунзе-Флора» і «Нортіма», яка і стала переможцем у конкурсі з приватизації ОПЗ, була змова, спрямована на зниження ціни підприємства. «Ми заперечуємо наявність будь-яких змов між учасниками конкурсу”, - наголосив він.

При цьому Т.НОВІКОВ відзначив суперечність дій ФДМУ і Кабміну щодо приватизації ОПЗ. «Хочемо – продаємо, що б там не стало, кров з носу, і от вам тисяча аргументів, а зараз не продаємо. Тепер ця ганьба прикривається голослівними звинуваченнями про те, що троє учасників конкурсу змовилися з метою придбати ОПЗ дешево», - сказав представник ТОВ “Нортіма” і додав: “Всі бачили, як проходив конкурс, його учасники реально боролися за ціну, вони нервували, називаючи підвищення ціни. Особливо нервував представник російської компанії, який, зупинившись на ціні у 4 млрд. 950 млн. грн., довгий час очікував на отримання подальших інструкцій телефоном. Ліцитатор (ведучий – УНІАН) аукціону теж тягнув час, і це зрозуміло, але чомусь Фонд держмайна вирішив, що ціна в 5 млрд. грн. – це низька ціна».

Т.НОВІКОВ переконаний, що «зараз основна мета Кабміну і ФДМУ – це маніпуляція громадською думкою». «Те, що зараз відбувається, – це процес навішування ярликів і, на наше глибоке переконання, прем`єр і виконуючий обов`язки глави Фонду держмайна мають публічно спростувати свої звинувачення або надати докази того, що три сторони, які сьогодні брали участь у конкурсі, змовилися», - наголосив він.

Як повідомляв УНІАН, 29 вересня ТОВ "Нортіма" (Україна) придбало контрольний пакет ВАТ «Одеський припортовий завод» (ОПЗ) у розмірі 99,567% статутного фонду за 5 млрд. грн. Ціна продажу перевищила початкову на 1 млрд. грн. Крок аукціону складав 50 млн. грн. У торгах взяли участь три учасники - ТОВ "Азот-Сервіс (Росія)", ТОВ "Фрунзе-Флора (Україна) ” і ТОВ "Нортіма" (Україна).

Пізніше в.о. голови Фонду держмайна Д.ПАРФЕНЕНКО повідомив, що комісія з приватизації ОПЗ Фонду держмайна ухвалила рішення не визнавати ТОВ «Нортіма» переможцем у конкурсі з приватизації заводу у зв`язку з тим, що його було продано за заниженою ціною 5 млрд. грн.

Окрім того, прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО, коментуючи результати проведення приватизації ОПЗ, звинуватила у змові претендентів на придбання ОПЗ з метою приватизації підприємства за заниженою ціною.

Прем`єр-міністр наголосила, що в результаті дій Президента України Віктора ЮЩЕНКА і українських судів, кількість претендентів на придбання підприємства істотно скоротилася, що дозволило тим, що залишилися, вступити у змову.