Наливайченко каже, що не його справа - диплом Кислинського перевіряти

Інформацію народного депутата, керівника кримської міліції Генадія МОСКАЛЯ щодо диплома про вищу освіту у заступника голови СБУ Андрія КИСЛИНСЬКОГО має перевірити Головна державна служба України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв’ю журналістам у Києві заявив голова СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО.

За його словами, А.КИСЛИНСЬКИЙ, як і він особисто, не є військовослужбовцем, а є державним службовцем, тому закон про держслужбу «чітко передбачає ту установу, яка зобов’язана перевіряти. Це Головдержслужба. Саме з нею пан Андрій і працює. І це зайва політизація від народних депутатів чи від посадовців МВС. Я думаю, що це питання треба зосереджувати туди».

«Ще раз підкреслюю, що перевірка держслужбовців здійснюється Головдержслужбою, і якщо є питання і є сумніви, відповідно, туди і мають скеровуватися запити», - сказав В.НАЛИВАЙЧЕНКО, додавши при цьому, що для того, аби дати остаточну відповідь у питанні освіти А.КИСЛИНСЬКОГО, треба почекати результатів перевірки Головдержслужби.

Відповідаючи на запитання про відповідальність держслужбовця, який надає про себе неправдиві біографічні дані, В.НАЛИВАЙЧЕНКО сказав: «Якщо я надав неправдиві відомості, за це передбачена відповідальність згідно із законодавством… Адміністративна, кримінальна. А якщо це стосується роботодавця, то він зобов’язаний розірвати трудовий договір».

На уточнююче питання, чи нестиме Г.МОСКАЛЬ якусь відповідальність у разі, якщо його інформація виявиться неправдивою, голова СБУ відповів: «Сподіваюсь, кримінальну чи адміністративну. Це буде залежати від перевірки його статусу».

Водночас, В.НАЛИВАЙЧЕНКО зауважив, що зі свого боку СБУ не проводитиме перевірки і не опитуватиме Г.МОСКАЛЯ, звідки в нього з’явилися сумніви щодо освіти А.КИСЛИНСЬКОГО.

Як повідомляв УНІАН, народний депутат, заступник міністра внутрішніх справ Г.МОСКАЛЬ направив прем’єр-міністру Юлії ТИМОШЕНКО депутатське звернення щодо використання заступником голови СБУ А.КИСЛИНСЬКИМ “підробленого диплома” під час перебування на державній службі.

У зверненні міститься прохання доручити Головдержслужбі провести службове розслідування щодо держслужбовця 1-го рангу А.КИСЛИНСЬКОГО, який раніше працював також заступником глави Секретаріату Президента.

Крім того, відповідне звернення направлено і на ім’я генерального прокурора України Олександра МЕДВЕДЬКА.