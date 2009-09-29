Працівники ДАІ затримали три тонни спирту

2860 літрів спирту виявили інспектори дорожньо-патрульної служби у мікроавтобусі «Форд-транзит», який зупинили для перевірки документів на автодорозі Золотоноша – Черкаси – Умань в Черкаській області.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Відділі зв`язків з громадськістю ГУ МВС України в Черкаській області, інспектори ДПС у мікроавтобусі «Форд-транзит» виявили 13 бочок місткістю 220 літрів прозорої рідини зі специфічним запахом спирту. Як підтвердила експертиза, рідина виявилася зерновим спиртом. Супроводжувальних документів на вантаж не було.

Як пояснив пасажир автомобіля, який є власником вантажу, він придбав спирт у невідомих осіб у Вінницькій області та найняв автомобіль для його перевезення до міста Кам’янка Черкаської області. Зараз автомобіль та вантаж доставлено в Шполянський райвідділ міліції Черкаської області. Правоохоронці з’ясовують, з якою метою перевозилися 3 тонни спирту. Вирішується питання про порушення кримінальної справи.