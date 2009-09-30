"Укрзалізниця" поширить експеримент з продуктовими наборами

У рамках експерименту у жовтні-листопаді 2009 року залізниці України запровадять нову послугу з харчування пасажирів ще в 20 потягах.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі «Укрзалізниці».

Зокрема, це потяги №37/38 Донецьк—Київ, №19/20 Луганськ—Київ, №9/10 Донецьк—Москва, №92/91 Львів—Київ, №99/100 Ужгород—Львів, №77/78 Ковель—Москва, №105/106 Одеса—Київ, №23/24 Одеса—Москва, №123/124 Одеса—Київ, №3/4 Київ—Москва, №101/102 Київ—Херсон, №27/28 Київ—Севастополь, №11/12 Київ—Сімферополь, №81/82 Київ—Ужгород, №111/112 Харків—Львів, №19/20 Харків—Москва, №81/82 Харків—Сімферополь, №79/80 Дніпропетровськ—Київ, №39/40 Севастополь—Київ, №67/68 Сімферополь—Москва.

Зазначена послуга поширюватиметься лише на один вагон СВ і один купейний вагон потягу, а у разі курсування у складі потягу тільки одного вагону СВ в експерименті буде задіяно лише купейний вагон. У цих вагонах пасажирам буде надана можливість скористатися згаданою послугою за бажанням.

Як повідомляв УНІАН, послугу із забезпечення пасажирів продуктовими наборами з включенням їх вартості до вартості проїзного документу було введено експериментально з 7 квітня поточного року, і на сьогодні діє лише в одному вагоні СВ і одному купейному вагоні потягу №5/6 Київ—Москва. Проте з жовтня поточного року, за погодженням з Антимонопольним комітетом України, керівництво Головного пасажирського управління ухвалило рішення щодо поширення послуги і на інші потяги залізниць України.

Як відзначають у відомстві, це рішення підкріплене результатами анкетування, проведеного в квітні цього року серед пасажирів потягу №5/6, які скористалися новою послугою. Зокрема, близько 70% респондентів визнали нововведення зручним і корисним, майже 30% опитаних мають намір і надалі користуватися новою послугою. Аналогічні результати отримано і при анкетуванні пасажирів через офіційний веб-сайт «Укрзалізниці».