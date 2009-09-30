Міноборони заявляє про критичний стан військової авіатехніки

Збройні Сили нині перебувають у дуже складному стані.

На цьому, як повідомили УНІАН в Управлінні прес-служби Міноборони України, наголосив тимчасово виконуючий обов’язки міністра оборони України Валерій ІВАЩЕНКО на розширеному засіданні колегії Міністерства оборони на тему “Про стан авіаційної техніки Збройних Сил України, шляхи її відновлення та розвитку”.

“Втрачено позитивні тенденції розвитку, на досягнення яких в попередні роки були затрачені значні сили. У зв’язку з економічною кризою цього року ситуація значно погіршилася і стала настільки критичною, що йдеться вже про суттєве обмеження можливостей нашої армії виконувати завдання за призначенням”, - констатував В.ІВАЩЕНКО.

За словами керівника оборонного відомства, головна причина – відсутність належного фінансування та, водночас, недосконала система ефективного управління обмеженими ресурсами.

“Бюджетні кошти 2009 року дозволяють забезпечити для Збройних Сил лише “прожитковий мінімум”! Тому не дивно, що стан справності авіаційної техніки – основи боєздатності Збройних Сил України – оцінюється як “критичний” та має стійку тенденцію до подальшого зниження”, - підкреслив В.ІВАЩЕНКО.

Як він додав, зниження кількості боєздатних літаків є тільки вершиною айсберга тих проблем, що накопичилися у військовій авіації.

“Водночас, з нас ніхто не знімає завдань щодо оборони держави, захисту її суверенітету і територіальної цілісності”, - наголосив т.в.о. міністра оборони України.

Також В.ІВАЩЕНКО оголосив головні цілі розширеного засідання колегії Міністерства оборони України. “Це, по-перше, проведення аналізу сучасного стану авіаційної техніки Збройних Сил України, визначення завдань, шляхів та заходів щодо її відновлення. По-друге, уточнення завдань у сфері воєнно-технічної політики, спрямованої на забезпечення потреб військової авіації. По-третє, вироблення заходів, спрямованих на підвищення ефективності використання можливостей вітчизняного оборонно-промислового комплексу і авіаційних підприємств військового відомства, зокрема, щодо забезпечення потреб авіації Збройних Сил. По-четверте, аналіз діяльності структурних підрозділів Міністерства оборони, Генерального штабу, командувань видів Збройних Сил, командирів авіаційних з’єднань і частин щодо забезпечення військової авіації та визначення пропозицій щодо підвищення її якості”, - сказав він.

На переконання В.ІВАЩЕНКА, “нам необхідно об’єктивно та критично розглянути результати діяльності причетних до цього структур та їх керівників, відкрито обговорити проблемні питання і знайти рішення, які дозволять поліпшити стан авіації Збройних Сил України”.

Також на засіданні колегії виступив заступник керівника оборонного відомства Богдан БУЦА, який ознайомив учасників колегії із сучасним станом і перспективами відновлення та розвитку авіаційної техніки Збройних Сил України.