Смерч у Криму: жінка, яку зачепило краєм, - у лікарні

Шквальний вітер пронісся сьогодні вдень селом Велике Сакського району Криму, постраждала жінка.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у повідомленні прес-служби Головного управління МНС у Криму.

«За словами місцевих жителів, це був справжній смерч, який пошкодив дахи 11-ти приватних житлових будинків, понад 60 метрів повітряної лінії вуличного газопроводу, повалив близько десятка дерев і обірвав лінії електропередач», - зазначили в МНС.

Постраждала 25-річна жінка. Вона стверджує, що потрапила під «край» смерча.

“Її закрутило, жінка впала, і на неї впав електричний дріт, що обірвався”, - повідомили рятувальники.

Жінка одержала перелом ключиці і ураження електричним струмом. Їй надали першу медичну допомогу і госпіталізували до лікарні. Її життю нічого не загрожує.

На місці події працюють оперативна група Сакського райвідділу МНС, аварійна бригада газової служби, бригади РЕС.

З одного з будинків по вулиці Ювілейна відселені люди.