У ДТП загинули три співробітники природоохоронної прокуратури

У Донецькій області під час зіткнення легкового автомобіля з автобусом загинули три співробітники природоохоронної прокуратури.

Як повідомили УНІАН в облуправлінні ДАІ, ДТП сталася сьогодні близько 15.00 на трасі Донецьк - Костянтинівка в районі регіонального ландшафтного парку «Клебан-Бик».

За попередньою інформацією, під час дощу легковий автомобіль з трьома співробітниками природоохоронної прокуратури м. Краматорська на крутому підйомі несподівано виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з пасажирським автобусом «Богдан», що рухався назустріч. В результаті зіткнення всі люди, що знаходилися в легковому автомобілі, загинули на місці. Ніхто з пасажирів автобуса не постраждав.

За фактом ДТП ДАІ проводить розслідування.