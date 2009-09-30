У Тимошенко назвали найбільших боржників за газ

Заборгованість за газ підприємств ЖКГ по Україні з початку року збільшилася на 2,5 млрд. грн. і на сьогоднішній день перевищила 4 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив перший заступник міністра з питань житлово-комунального господарства України, начальник Державної житлово-комунальної інспекції Олександр МАЗУРЧАК на прес-конференції в Севастополі.

За інформацією заступника міністра, найбільші боржники за газ - це міста Київ, Харків, Кривий Ріг та інші.

О.МАЗУРЧАК також зазначив, що при цьому Севастополь є незначним боржником - його борг становить лише 9 млн. грн.

«Плюс до цього є 2,5 млн. грн. заборгованості по пенях і штрафах, які тягнуться з попередніх років, і це питання дуже проблемне, Кабінет Міністрів України сьогодні його вирішує. Оскільки підприємства не могли перекласти ці пені й штрафи на населення - у зв`язку з діючим мораторієм - вони мають бути списані з підприємств, тому що не з їхньої вини вони були створені. Тому, я думаю, що уряд зробить усе, щоб списати ці пені й штрафи», - додав він.