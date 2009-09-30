У Києві спалили галерею, де проходила дискусія про гомофобію

Сьогодні вночі у Києві було спалено галерею Гудімова на вулиці Волоській, де минулої п’ятниці в рамках фестивалю «Остання Барикада» відбулася дискусія про гомофобію, нетерпимість і толерантність в українському суспільстві.

Зокрема, як повідомив УНІАН директор видавництва «Критика» Андрій МОКРОУСОВ, напередодні тут обговорювали події навколо антології «120 сторінок Содому» та заборону фільму «Бруно».

"Тоді ж, у п’ятницю, після дискусії, вочевидь, ті самі, які напередодні намагалися зірвати презентацію антології в книгарні «Є», вже було вчинили певний погром, що його сьогодні завершено в такий спосіб", - заявив А.МОКРОУСОВ.

За словами куратора і власника арт-центру Павла ГУДІМОВА, закладу було завдано серйозних матеріальних збитків. "Але моральна травма, яку зазнав я, мої співробітники й усі ті, хто власним коштом створює сучасне культурне середовище, значно серйозніша. Адже в якомусь сенсі, подія, що сталася сьогодні вночі, - символічна. Бо з культурними центрами боротися легко. Важко робити справу, якою опікуються арт-центри: роз`яснювати, як важливо бути тут і зараз", - сказав він.

Водночас П.ГУДІМОВ пообіцяв, що арт-центр обов`язково відкриється після ремонту, і закликав усіх, хто має інформацію стосовно можливих паліїв, звертатися до міліції.

Це вже не перший подібний інцидент. Як повідомляв УНІАН, 22 липня у Києві була зірвана неофіційна прем`єра фільму "Бруно" в Києві. У залу, де мав відбутися показ, невідомі закинули димову шашку. Перед тим Міністерство культури і туризму України заборонило поширення і демонстрацію цієї комедії, мотивуючи це тим, що фільм "Бруно" "містить художньо невиправдану демонстрацію статевих органів і відносин, гомосексуальних статевих актів у відверто натуралістичній формі, показ гомосексуальних збочень, ненормативну лексику, прояви садизму, антисоціальної поведінки, яка може завдати шкоди моральному вихованню громадян".

10 вересня у Львові радикально налаштовані молоді люди намагалися зірвати презентацію антології сучасної світової квір-літератури "120 сторінок Содому".