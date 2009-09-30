Мін’юст виносить на обговорення проект закону «Про місцевий референдум»

Міністерство юстиції виносить на громадське обговорення проект закону «Про місцевий референдум».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мін’юсту з посиланням на міністра юстиції Миколу ОНІЩУКА, проект обговорюватиметься вдруге, з урахуванням підсумків першого обговорення законопроекту у грудні-січні 2008 року.

В цілому, за словами міністра, проект закону сприйнятий громадськістю позитивно, як такий, що спрямований на створення додаткових гарантій реалізації права територіальних громад на безпосереднє волевиявлення, відтак участі громадян у вирішенні питань місцевого значення.

Наслідком обговорення стало удосконалення Міністерством юстиції положень проекту закону стосовно, зокрема, суб’єктів реєстрації ініціативної групи з місцевого референдуму та призначення місцевого референдуму, питань агітації місцевого референдуму, порядку проведення місцевого референдуму в адміністративно-територіальних одиницях з незначною чисельністю населення.

Міністр наголосив, що місцевий референдум є важливим інститутом безпосередньої демократії, який дозволяє громадянам України, що проживають на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, реалізувати право на прийняття рішень з найважливіших питань місцевого значення.

Проте, за словами міністра юстиції, реалізація цього конституційного права не знайшла сьогодні належного законодавчого забезпечення. У свій час Закон України «Про всеукраїнський та місцеві референдуми» відіграв значну роль у реалізації громадянами України права приймати рішення з найважливіших питань місцевого значення.

Однак, на сьогодні, наголосив М.ОНІЩУК, вказаний закон частково не відповідає Конституції України та унеможливлює ефективну реалізацію конституційного права громадян на участь у місцевих референдумах.

З текстом законопроекту можна ознайомитися на сайті Міністерства юстиції (www.minjust.gov.ua).

Зауваження та пропозиції до проекту прийматимуться до 29 жовтня 2009 року за адресою: м. Київ, вул. Городецького, 13, Міністерство юстиції, Департамент конституційного та адміністративного права.