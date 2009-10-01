Суд повернув на Херсонський комбайновий завод 700 звільнених
Справу ініціювали прокуратура та НФПУ
Одеський адміністративний суд 22 вересня виніс ухвалу про поновлення 700 звільнених із Херсонського комбайнового заводу працівників.
Як сказано в прес-релізі, поширеному сьогодні Національним форумом профспілок України, даний розгляд у суді був ініційований зверненням прокуратури Суворовського району м. Херсона, а також НФПУ.
Як заявив лідер НФПУ Мирослав ЯКІБЧУК, аналогічну роботу профспілки ведуть системно в усіх областях.
«На даний момент ми домовилися з урядом про створення спільної робочої групи. Вона повинна розробити програму зі створення робочих місць і графік погашення заборгованостей із зарплат на всіх українських підприємствах», - підкреслив М.ЯКІБЧУК.
Раніше Національний форум профспілок звертався до керівництва Херсонського комбайнового заводу з вимогою розрахуватися з усіма звільненими працівниками. Після відповідних судових позовів трудового колективу заводу, за інформацією НФПУ, на початку серпня поточного року звільненим працівникам було виплачено понад 1,9 мільйонів гривень зарплат і компенсацій.