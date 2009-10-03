Ющенко взяв участь у церемонії освячення каплиці
16:42, 03 жовтня 2009Суспільство
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І подарував для неї ікону
Президент України Віктор ЮЩЕНКО разом із родиною взяв участь у церемонії освячення каплиці Вознесіння Христового.
Як повідомляє сайт глави держави, каплиця розташована в селі Свердлівка Луганської області, на місці, де знаходилася Свято-Воскресенська церква.
Церква була освячена в 1841 році і зруйнована в 1939 році.
В.ЮЩЕНКО також подарував для каплиці ікону Вознесіння Христового.
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