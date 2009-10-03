Ющенко взяв участь у церемонії освячення каплиці

Президент України Віктор ЮЩЕНКО разом із родиною взяв участь у церемонії освячення каплиці Вознесіння Христового.

Як повідомляє сайт глави держави, каплиця розташована в селі Свердлівка Луганської області, на місці, де знаходилася Свято-Воскресенська церква.

Церква була освячена в 1841 році і зруйнована в 1939 році.

В.ЮЩЕНКО також подарував для каплиці ікону Вознесіння Христового.