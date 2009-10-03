Під час проходження практики загинув студент

На Житомирщині під час проходження практики у Чуднівському районі загинув студент.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у повідомленні прес-служби обласного територіального управління Держгірпромнагляду.

Зокрема, уточнюється, що трагедія з 18-річним cтудентом-практикантом сталася 1 жовтня на приватній агрофірмі «Лан» села Бабушки Чуднівського району. Хлопець потрапив на неогороджений вал трактора МТЗ-80, прибираючи залишки соломи.

Наразі за цим фактом створено комісію, яка розслідує трагедію.