Завтра в Києві поховають двох офіцерів спецпідрозділу «Титан»

Завтра в Києві поховають двох офіцерів - лейтенанта міліції Андрія Брежнєва та старшого лейтенанта Володимира Ісая зі спецпідрозділу МВС «Титан», які загинули під час виконання свої службових обов"язків при перестрілці в супермаркеті «Форум».

Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв’язків ГУ МВС у Києві, жалобна церемонія розпочнеться о 10:00 на Харківській площі поблизу станції метро «Бориспільська».

Як повідомляв УНІАН, 2 жовтня у Києві на Окружній дорозі невідомі розстріляли власника меблевого торгового центру “ Форум ” та його охорону.

Власник торгового центру помер від вогнепальних поранень у лікарні. Двоє його охоронців- співробітників спецпідрозділу МВС «Титан» загинули на місці збройного нападу.

Нападники зникли на двох автомобілях. Один з них згодом потрапив у ДТП і сьогодні помер в одній зі столичних лікарень.

ГУ МВС в Київській області порушило за даним фактом кримінальну справу.

Особа, яка скоїла збройний напад, розшукується.