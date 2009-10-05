У місті Торезі Донецької області за зґвалтування неповнолітньої затримано двох наркоманів.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Торезського міського відділку міліції, жертвою ґвалтівників стала 13-річна місцева мешканка. Зі слів потерпілої, того дня вона вирушила погуляти зі своїм хлопцем. А за кілька годин хлопець запропонував заглянути до своїх друзів – двох братів, які жили неподалік. У молодиків “дозріла” думка покурити “травички”, тим більше що далеко ходити не треба було: конопля росла в городі покинутого сусіднього будинку.

«Молодики по колу пустили «люльку миру». Коли з роботи повернулася мати юних наркоманів, «квартет» перемістився в покинутий будинок. Оскільки на вулиці стало прохолодно, хлопець дівчини пішов додому взяти куртку. Двоє братів, скориставшись ситуацією, накинулися на дівчину, яка не змогла відбитися від ґвалтівників”, - йдеться у повідомленні.

Потім потерпілу відпустили, але погрозили з нею розправитися, якщо вона кому-небудь розповість про те, що сталося.

«На брудну, заплакану 13-річну дівчину звернули увагу чоловіки, які проїжджали на автомобілі. Вони умовили її розповісти, що трапилось, і надали свій мобільний телефон, щоб вона змогла викликати співробітників міліції”, - повідомили в прес-службі.

Наразі обидва ґвалтівники арештовані, їм пред`явлено звинувачення за п`ятьма статтями Кримінального кодексу України: зґвалтування малолітньої; насильницьке задоволення статевої пристрасті у збочених формах, скоєне стосовно малолітньої; незаконне виробництво, виготовлення, зберігання наркотичних засобів; організація або утримання місць для незаконного вживання, виробництва або виготовлення наркотичних засобів із залученням неповнолітнього; схиляння до вживання наркотичних засобів неповнолітнього.

У прес-службі зазначили, що за останньою статтею притягуватиметься і хлопець дівчини, який за «коханою» так і не повернувся.