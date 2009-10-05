Фальшивий "радник президента" перевозив справжню зброю і наркотики

Посвідчення радника Президента України, що було вилучено у пасажира автомобіля «Опель», яким перевозили зброю та наркотики, виявилося підробкою.

Такий висновок зробили експерти, повідомила УНІАН керівник прес-служби управління ДАІ у Львівській області Світлана ДОБРОВОЛЬСЬКА.

За її словами, фальшивкою виявилися і дві пари водійських прав, які мав при собі (на два різні прізвища) водій іномарки.

С.ДОБРОВОЛЬСЬКА зазначила, що проводиться додаткова експертиза стосовно вилучених 7 технічних паспортів на різні транспортні засоби.

Всі затримані (водій, двоє пасажирів - всі мешканці міста Кривий Ріг) – перебувають в УБОЗ ГУ МВС України у Львівській області.

Як повідомляв УНІАН, 4 жовтня біля Львова інспектори ДПС зупинили автомобіль марки «Опель-Вектра» в салоні якого було виявлено арсенал спецпристроїв для угонів автомобілів, зброю та наркотики. Одним з пасажирів іномарки виявився житель міста Кривий Ріг, який пред‘явив працівникам ДАІ посвідчення радника Президента України.