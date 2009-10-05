Гран-прі фестивалю «КРОК» здобув естонський режисер

Гран-прі XX міжнародного фестивалю анімаційних фільмів «КРОК» і грошову премію в 5 тис. доларів одержав естонський режисер Ріхо УНТУ, автор фільму «Лілі».

Як передає кореспондент УНІАН, церемонія закриття фестивалю відбулася в неділю ввечері в севастопольському кінотеатрі «Москва» (учасники і гості фестивалю з 37 країн на теплоході «Зірка Дніпра» пройшли за маршрутом Київ-Запоріжжя-Херсон-Севастополь, і завершать шлях в Одесі).

За словами голови журі, кінокритика і сценариста Сергія ТРИМБАЧА (Україна), останнє засідання журі тривало 9 годин.

Лауреатами фестивалю стали представники 13 країн. При цьому 5 нагород дісталися російським аніматорам. По два дипломи фестивалю - в авторів мультфільмів з Великобританії, США, Нідерландів і Естонії.

Лауреатами «КРОКУ» в різних номінаціях стали режисери з Польщі, Німеччини, Португалії, Франції, ПАР, Угорщини, Італії та України.

Український режисер Адріан САХАЛТУЄВ нагороджений дипломом у категорії «Прикладна і замовлена анімація» за фільм «Вова рулює».

Спеціальний приз журі «За найкращий дебют» і 3 тис. доларів одержав режисер Данні де ВЕНТ (фільм «Урок плавання») з Нідерландів.

Спеціальний приз журі «За найкращий дитячий фільм» одержав фільм «Пудя» російського режисера Соні КРАВЦОВОЇ. Вона також одержала грошову премію в 3 тис. доларів.

Особливий приз імені Олександра Татарського «Пластилінова ворона» в номінації «За найвищий пілотаж» присуджено фільму «Природжені обставини» (режисер Рао ХЕЙДМЕТС, Естонія).