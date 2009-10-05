У БЮТ вирішили захистити 13 мільйонів міноритарних акціонерів

Виплата дивідендів в акціонерних товариствах повинна здійснюватися щорічно в обов’язковому порядку, в обсязі не менше 30% від чистого прибутку.

Як повідомляє сайт БЮТ, відповідний Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про акціонерні товариства" (щодо забезпечення права власників простих акцій на отримання дивідендів) № 5183 від 1.10.2009 р. зареєстрував народний депутат України від БЮТ Андрій Павловський.

“В Україні налічується близько 13 мільйонів людей, які володіють акціями підприємств, отриманими у ході ваучерної приватизації. Багато з них жодного разу не отримували дивідендів або отримували мізерні копійки. Тим часом нерозподілений прибуток, на словах «інвестуючи у виробництво», мажоритарні акціонери розподіляють між собою без урахування інтересів міноритаріїв, списуючи мільйони гривень на «представницькі» та інші витрати” – зазначається у пояснювальній записці до законопроекту.

Як стверджує Андрій Павловський, метою його законодавчої ініціативи є відновлення права власності та соціальної справедливості у відношенні міноритарних акціонерів акціонерних товариств, що особливо актуально в умовах фінансово-економічної кризи, а також ліквідація тіньових схем ухиляння від сплати податків, коли навмисно не приймається справедливе рішення про розподіл прибутку загальними зборами акціонерного товариства і таким чином мажоритарні акціонери не сплачують податок на прибуток.

За прогнозами законодавця, запровадження обов’язкової виплати дивідендів обсягом 30% від прибутку дозволить збільшити надходження до бюджету від податку на прибуток не менш ніж на 1,5 млрд. грн.