Начальник Генштабу таки зібрався у відставку?

Начальник Генерального штабу – головнокомандувач Збройних сил України генерал армії України Сергій КИРИЧЕНКО ліг у госпіталь для проходження військово-лікарської комісії, яка, як правило, проводиться напередодні звільнення з військової служби у запас або відставку.

Про це УНІАН повідомило джерело у Генеральному штабі ЗСУ.

Також, як підтвердили у Центрі воєнної політики та політики безпеки, де працюють колишні генерали і офіцери Генштабу та Міноборони України, сьогодні зранку на плановій нараді С.КИРИЧЕНКО заявив, що він прийняв рішення написати рапорт про вихід у відставку у зв’язку з погіршенням стану здоров’я.

Але у прес-службі Генерального штабу ЗСУ заявили, що інформація про нібито відставку начальника Генерального штабу – головнокомандувача ЗСУ генерала армії України С.КИРИЧЕНКА не відповідає дійсності.

Водночас, у Генштабі зауважили, що “подальші дії в цьому відношенні залежать від результатів медичного обстеження”.

У Центрі воєнної політики і політики безпеки висловили думку, що причини такого рішення можуть бути різними: від дійсно погіршення стану здоров’я – до отримання пропозиції перейти на іншу посаду; від розуміння неможливості утримати Збройні сили у боєготовому стані при обсягах запланованого бюджету на наступний рік – до незадоволення діями начальника Генштабу у відстоюванні інтересів армії.

Як також зазначили у Центрі, генерал армії С.КИРИЧЕНКО на посаді начальника Генерального штабу пробув найбільший термін у порівнянні з іншими військовими керівниками на цій посаді – більш як п’ять років.

“На його долю прийшовся найбільш складний період в історії Збройних сил, пов`язаний з поступовою втратою наявних ресурсів та зниженням фінансування оборонних витрат. Проте завдяки зусиллям керівництва Генерального штабу, рівень підготовленості військ у 2005-2008 роках навіть зростав у порівнянні з минулими роками”, - вважають експерти Центру воєнної політики і політики безпеки.

На даний час обов’язки начальника Генерального штабу ЗСУ виконує його перший заступник генерал-полковник Геннадій ВОРОБЙОВ.