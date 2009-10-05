Долар і євро на міжбанку скачуть

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,4630/8,4910, до 12:00 ціни впали – 8,3925/8,4350. До закриття торгів цінові рівні підвищилися до 8,4055/8,4430 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг»,ринок рубля відкрився котируваннями - 0,2810/0,2825, до 12:00 ціни знизилися - 0,2785/0,2802. До закриття ціни встановилися на рівні 0,2791/0,2804.

У Росії курс долар-рубль підвищився, а фіксинг СЕЛТ за наслідками торгів становив 30,1800 (+0,0925).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,4580/1,4650.

Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями – 12,3680/12,4120, до 12:00 ціни, слідом за доларом, пішли вниз - 12,2580/12,3160. До закриття торгів цінові показники щодо EUR/UAH зросли – 12,2805/12,3395.