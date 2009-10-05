Україна та ЄС розпочали 8-й раунд переговорів про зону вільної торгівлі

У Брюсселі проходить 8-й раунд переговорів між Україною та Європейським Союзом про зону вільної торгівлі.

Як повідомили власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі у Представництві України при ЄС, переговори триватимуть з 5 по 9 жовтня.

Делегацію України очолює заступник міністра економіки Валерій П’ЯТНИЦЬКИЙ, делегацію ЄС – директор Генерального директорату Єврокомісії „Торгівля” Єва СІНОВЄЦ.

У ході переговорів, які проходитимуть у рамках робочих груп, сторони обговорять питання тарифної пропозиції, конкуренції, державних закупівель, послуг, сталого розвитку, державної допомоги тощо.

Попередній, 7-й раунд переговорів, проходив у Києві 30 червня - 3 липня цього року.

Як повідомляв УНІАН, 18 лютого 2008 року Україна та ЄС розпочали переговори про створення зони вільної торгівлі, що має стати складовою новою Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Раніше сторони планували завершити переговори до кінця цього року, однак в МЗС України вважають, що питання зони вільної торгівлі до кінця року погодити не вдасться.