Фельдман пропонує «революцію» у взаєминах пасажирів і авіаперевізників

17:28, 05 жовтня 2009
Суспільство
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Нардеп зареєстрував проект

Народний депутат України (фракція БЮТ) Олександр ФЕЛЬДМАН зареєстрував у Верховній Раді проект Закону «Про захист прав авіапасажирів у разі відмови в посадці, скасування чи затримки їх авіарейсу».

Як повідомили УНІАН у прес-службі депутата, норми законопроекту є «революційними» в системі взаємин між пасажирами, авіакомпаніями і туристичними операторами в Україні.

Так, згідно з проектом закону, у разі, якщо перевізник передбачає відмінити рейс, він повинен шукати добровольців з числа пасажирів, які погодяться відмовитися від цього перельоту в обмін на пільги. Якщо ж добровольців для скасування рейсу буде недостатньо, то авіаперевізник може його відмінити, проте обов`язково надавши пасажирам грошову компенсацію в еквіваленті: 250 євро для рейсів завдовжки до 1500 км; 400 євро – 1500-3500 км; 600 євро - понад 3500 км. При цьому авіаперевізник зможе зменшити розмір відповідної компенсації на 50%, якщо пасажиру буде запропонована пересадка на інший рейс і якщо час прибуття в кінцевий пункт призначення не перевищить запланованого.

Крім того, законопроект пропонує в разі затримки авіарейсів (до 1500 км – більше ніж на 2 години; від 1500 до 3500 км - на 3 години; понад 3500 км - на 4 години) надання пасажирам системи компенсацій, а також - у разі прибуття авіарейсу до іншого аеропорту - витрати з переміщення пасажира між аеропортами або іншим узгодженим місцем призначення.

Також проект закону передбачає, що в разі відмови в посадці, скасування або затримки авіарейсу авіаперевізник зобов`язаний безкоштовно надати пасажирам прохолодні і гарячі напої; медикаменти і харчування – залежно від тривалості очікування; розміщення в готелі - якщо виникає потреба непередбачуваного тривалого очікування або додаткового місцеперебування. Крім того, пасажирам має бути надана можливість безплатного використання засобів зв`язку. Особливу увагу перевізник повинен приділити людям з обмеженими фізичними можливостями і супроводжуючим їх особам, а також дітям без супроводу.

Законопроект передбачає, що в разі відмови в посадці, скасування чи затримки рейса не менше ніж на дві години, авіаперевізник зобов`язаний надати кожному пасажиру письмове повідомлення про правила компенсації і сприяння, а також - адреси спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів. Крім того - забезпечити інформування пасажирів про права на компенсацію і сприяння за заподіяні незручності, розмістивши відповідне оголошення на стійці реєстрації або на вході на посадку.

Законопроект стосується внутрішніх і міжнародних рейсів національного авіаперевізника, також дія його норм передбачається для тих пасажирів, авіарейс яких є частиною туристичної поїздки.

У повідомленні указується, що при підготовці даного проекту закону використовувався Регламент Європейського Союзу (№ 261/2004) «Про встановлення загальних правил у сфері компенсації та сприяння пасажирам у разі відмови в посадці, скасування або тривалої затримки авіарейсу, що діє в сфері забезпечення прав пасажирів ».

За словами О.ФЕЛЬДМАНА, в його законопроекті «немає ні популізму, ні «перегинів» і всі його норми діють у європейських країнах». При цьому, вважає депутат, якщо українськими лобістами інтересів авіакомпаній він буде сприйнятий як «репресивний», то «це тільки підтвердить невідповідність української дійсності європейським стандартам».

 

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