Ющенко доручив Тимошенко охороняти Чорне море на кордоні з Румунією

Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав указ «Про охорону суверенних прав України в межах виключної (морської) економічної зони та континентального шельфу у північно-західній частині Чорного моря”.

Згідно з указом, текст якого розміщено на сайті глави держави, у зв`язку з винесенням Міжнародним судом ООН рішення у справі про делімітацію континентального шельфу і виключних економічних зон України та Румунії у Чорному морі, Кабінету міністрів України доручено здійснити заходи для забезпечення охорони суверенних прав України в межах виключної (морської) економічної зони та континентального шельфу у північно-західній частині Чорного моря по лінії згідно з географічними координатами, визначеними у рішенні Міжнародного суду ООН.