Керівник Держкомтелерадіо розповість, які зміни чекають його відомство

Завтра, 6 жовтня на сайті Телекритики о 12:30 відбудеться чат-конференція з першим заступником – виконуючим обов’язки голови Держкомтелерадіо Олегом НАЛИВАЙКОМ на тему:

Серед питань, які обговорюватимуться: чому комітет вирішив реанімувати ідею створення Каналу територіальних громад? Чи вноситимуться зміни до програми «Українська книга»? Яка роль обласних ОДТРК під час президентських виборів та інші.

Свої запитання можна поставити за адресою: letter.tk@gmail.com.

Як повідомляв УНІАН, 9 вересня Кабінет міністрів ухвалив рішення про призначення Олега НАЛИВАЙКА виконуючим обов’язки голови Державного комітету телебачення і радіомовлення.

До цього призначення О.НАЛИВАЙКО працював генеральним директором інформаційного агентства УНІАН.

Посада голови Державного комітету телебачення і радіомовлення України вакантна з травня 2008 року після того, як парламент звільнив з неї Едуарда ПРУТНІКА.

У червні цього року Кабінет міністрів України вніс до ВР проект постанови щодо призначення О.НАЛИВАЙКА головою Держкомтелерадіо.