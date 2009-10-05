Чат-конференція з в.о. голови Держкомтелерадіо Олегом Наливайком

6 жовтня о 12:30 на http://chat.telekritika.ua відбудеться чат-конференція з першим заступником – виконуючим обов’язки голови Держкомтелерадіо Олегом Наливайком на тему: «Які зміни чекають Держкомтелерадіо з приходом нового керівництва?». Питання: чому комітет вирішив реанімувати ідею створення Каналу територіальних громад? Чи вноситимуться зміни до програми «Українська книга»? Яка роль обласних ОДТРК під час президентських виборів та інші. Запитання можна поставити за адресою: letter.tk@gmail.com.