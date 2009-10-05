Тимошенко проти скорочення фізичного навантаження в школах
19:35, 05 жовтня 2009Суспільство
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"Доросле життя - доволі жорстке"
Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вважає недоцільним скорочення фізичного навантаження для дітей у середніх школах.
Як передає кореспондент УНІАН, таку думку вона висловила сьогодні на відкритому засіданні уряду з питань розвитку середньої загальної освіти в Україні.
«Я вважаю, що це неправильне ставлення, адже здоров`я дитини і якою ця дитина входить у велике життя – чи здатна вона витримувати стреси і фізичні навантаження в цьому досить жорсткому дорослому житті – це залежить і від того, як ми її підготували фізично», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.
На її думку, уроки фізкультури в школах повинні бути частиною системи збереження і зміцнення здоров`я дітей.
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