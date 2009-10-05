У ДТП на околиці Одеси загинули троє людей

Внаслідок лобового зіткнення автомобіля «Chevrolet» з мікроавтобусом «KIA», що сталося сьогодні на автотрасі Одеса-Южне, троє людей загинули і ще семеро дістали травми різного ступеня тяжкості.

Як повідомили УНІАН у відділі зі зв`язків з громадськістю облДАІ, водій "Chevrolet" не впорався з керуванням і несподівано направив автомобіль на смугу, якою слідував мікроавтобус з пасажирами.

При зіткненні обидва водії і пасажир мікроавтобуса загинули. Травми різного ступеня одержали також двоє пасажирів легковика і п`ятеро пасажирів мікроавтобуса.

Співробітники Комінтернівського райДАІ ведуть розслідування обставин і причин аварії.