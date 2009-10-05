Уряд затвердив План розвитку загальної середньої освіти

Уряд на своєму позачерговому засіданні ухвалив пакет нормативно-правових актів, спрямованих на розвиток загальної середньої освіти в Україні.

Як повідомляє Управління у зв`язках зі ЗМІ Секретаріату КМУ, зокрема, Уряд затвердив План дій щодо розвитку загальної середньої освіти на 2009-2012 роки, Концепцію державної програми розвитку позашкільної освіти на 2010-2014 роки, заходи із запровадження зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти.

Також урядовці прийняли рішення щодо встановлення надбавок педагогічним працівникам загальноосвітніх навчальних закладів у розмірі 20% від посадового окладу, а також завершення будівництва приміщень загальноосвітніх навчальних закладів з високим ступенем готовності.

Постановою уряду також утворено Раду директорів загальноосвітніх навчальних закладів при Кабінеті міністрів України.

Крім того, Кабінет Міністрів затвердив Положення про групи продовженого дня загальноосвітніх навчальних закладів, Положення про дошкільний навчальний заклад – Центр розвитку дитини та типові штатні нормативи дошкільних навчальних закладів.

Разом з тим, на засіданні вирішені питання придбання продуктів харчування бюджетними установами, зокрема, школами, та щодо обов’язкової сертифікації продуктів шкільного асортименту.