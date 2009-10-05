Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО закликає директорів шкіл не боятися запровадження окремих рахунків для шкіл і підкреслює, що така ініціатива уряду, котра буде введена з наступного року, дозволить ефективніше використовувати кошти і навіть економити.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр повідомила сьогодні на розширеному засіданні Кабінету міністрів за участю директорів шкіл.

«Прошу вас, не відмовляйтеся від цієї можливості. Це тільки на перший погляд виглядає складно. Насправді школи, які обрали для себе цей механізм фінансування, вони сьогодні істотно раціональніше використовують ті фінансові ресурси, які виділяє держава. Сьогодні такі школи економлять на закупівлях і навіть на енергопостачанні, і навіть до організації якісного харчування підходять правильно, адже в нас іноді централізовано все купується значно дорожче, ніж воно є навіть на найдорожчих ринках», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона звернулася до директорів шкіл «спокійно і сміливо готуватися до запровадження таких рахунків».

Прем`єр також підкреслила, що після запровадження таких рахунків школам набагато легше буде одержувати і використовувати доброчинні та інші позабюджетні кошти.

Як повідомляв УНІАН, 1 жовтня на зустрічі з директорами шкіл Ю.ТИМОШЕНКО запропонувала вдосконалити механізми самостійного розпорядження фінансовими ресурсами для закладів середньої освіти.

«Я дуже хотіла б, щоб ви стали фінансово самостійними, щоб ми пройшли той шлях, коли школа матиме нормальне право господарювати – щоб у школи був розрахунковий рахунок, щоб у школі була вакансія бухгалтера, який би міг ставити підписи», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.