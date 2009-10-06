Україна і ЄС підпишуть меморандум про співпрацю щодо регіонів

Україна та Європейський Союз підпишуть Меморандум про співробітництво у регіональній політиці.

Як повідомили власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі у Представництві України при ЄС, підписання Меморандуму про співпрацю в регіональній сфері заплановано на 6 жовтня у рамках зустрічі міністра регіонального розвитку та будівництва України Василя КУЙБІДИ з комісаром ЄС з питань регіональної політики Павелом САМЕЦКІ.

У ході дводенного візиту український міністр також зустрінеться з президентом Комітету регіонів Люком ван ден БРАНДЕ, виступить на засіданні круглого столу високого рівня „Економічний розвиток на регіональному рівні – Обмін досвідом між ЄС та його сусідами” та візьме участь у ряді офіційних заходів, що проводяться у рамках Європейського тижня регіонів та міст.