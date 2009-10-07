Претенденти на Нобелівську премію з літератури

У 2009 році Нобелівська премія з літератури може бути віддана поету: останній раз нагороду за вірші Шведська королівська академія присуджувала польській поетесі Віславі Шимборські в 1996-му. Такий прогноз наводить AFP за підсумками опитування шведських журналістів і книгопродавців, проведеного напередодні присудження головної книжкової премії світу. Ім`я лауреата оголосять у четвер, 8 жовтня, зазначає Лента.ру.

Серед поетів, які можуть претендувати на літературну нобелівку, агентство називає шведа Тумаса ТРАНСТРЕМЕРА і сирійця Адоніса (Алі Ахмада САЇДА). У той же час співрозмовники AFP зазначають, що нагорода давно не присуджувалася іспаномовним літераторам, і в цьому разі найбільш імовірним кандидатом на премію є перуанець Маріо Варгас ЛЬОСА. Крім того, багато хто вказує на те, що в 2009 році нагорода має дістатися літератору не з Європи (за останні роки премію присуджували французу, двом британцям, представникам Австрії і Угорщини; єдиний виняток - турок Орхан ПАМУК). Тим часом букмекери Ladbrokes приймають найвищі ставки на ізраїльтянина Амоса ОЗА.

Гіпотетичний список претендентів (Нобелівський комітет зберігає в таємниці свої довгі і короткі списки номінантів), включає американських авторів Філіпа РОТА, Томаса ПІНЧОНА і Джойс Керол ОУТС, представницю Канади Маргарет ЕТВУД, японця Харукі МУРАКАМІ, албанця Ісмаїла КАДАРЕ, алжирську письменницю Асю ДЖЕБАР.