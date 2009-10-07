Інфляція за 9 місяців - 16,8%

В Україні інфляція у вересні 2009 р. щодо серпня становила 0,8%, з початку року – 9,1%, до вересня 2008 року – 15%, у січні-вересні 2009 р. порівняно з аналогічним періодом минулого року - 16,8%.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики.

Згідно з повідомленням Держкомстату, ціни на харчові продукти і безалкогольні напої у вересні поточного року до вересня 2008 року зросли на 9,2% (у січні-вересні поточного року до січня-вересня 2008 року - зросли на 12,6%), зокрема на харчові продукти - на 8% (до січня-вересня 2008 р. - на 11,6%), хліб і хлібопродукти - на 7,1% (14,3%), зокрема на хліб - на 10,6% (15,3%), макаронні вироби - на 8,7% (13,7%), кондитерські вироби з борошна – 14% (17,8%), м`ясо і м`ясопродукти - на 6,1% (13,7%), рибу і рибопродукти - на 20,2% (28,1%), молоко, сири і яйця - на 7,4% (9,8%) (зокрема на молоко - на 8,7%, сири - на 5,9%, яйця – на 5%), на масло і жири – на 0,9% (7,8%), зокрема на масло вершкове - зросли на 24,1%, олію соняшникову – знизилися на 12,1%, на інші харчові тваринні жири – зросли на 3,5%.

Ціни на фрукти у вересні поточного року до вересня 2008 року зросли на 12,8% (у січні-вересні п.р. до січня-вересня 2008 року зросли на 15,1%). На овочі ціни знизилися на 15,9% (у січні-вересні п.р. до січня-вересня 2008 року – знизилися на 20,3%), зокрема на картоплю – знизилися на 24,3% (у січні-вересні п.р. до січня-вересня 2008 року – знизилися на 8,6%). На цукор - зросли на 52,9% (30,4%), кондитерські вироби цукристі - на 21,5% (21,7%), безалкогольні напої – 28,7% (30,6%).

Алкогольні напої і тютюнові вироби у вересні 2009 року до вересня 2008 року подорожчали на 46,4% (у січні-вересні п.р. до січня-вересня 2008 року - на 34,5%), ціни на одяг і взуття зросли на 8,8% (7,8%), зокрема на одяг - на 9%, взуття - на 8,3%.

Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива у вересні п.р. до вересня 2008 року подорожчали на 24,5% (у січні-вересні п.р. до січня-вересня 2008 року - на 29,5%), зокрема квартплата зросла на 27,9% (35,8%), ціни на утримання і ремонт житла зросли на 13,3% (16,9%), каналізацію - на 32,6% (48,1%), воду – 26% (37,9%), ціни на електроенергію у вересні не змінилися (не змінилися), на природний газ зросли на 35,1% (51,8%), на гарячу воду і опалювання - зросли на 51,8% (44,7%).

Ціни на предмети домашнього вжитку, побутову техніку і поточне утримання житла у вересні п.р. до вересня 2008 року зросли на 23,6% (у січні-вересні п.р. до січня-вересня 2008 року - на 23,3%), зокрема меблі, килими та інші види покриття на підлогу подорожчали на 14,6% (16,3%), домашній текстиль - на 19,6% (17,5%), побутова техніка - на 24,2% (21,8%).

Вартість послуг охорони здоров`я у вересні 2009 року до вересня 2008 року зросла на 30,4% (у січні-вересні п.р. до січня-вересня 2008 року - на 32,5%), зокрема вартість медичних товарів і обладнання - на 42,2% (42,3%), амбулаторні послуги подорожчали на 18,2% (21,4%).

Ціни на транспорт у вересні п.р. до вересня 2008 року зросли на 23,8% (у січні-вересні п.р. до січня-вересня 2008 року - на 20,7%), зокрема на придбання транспортних засобів - зросли на 23,7% (21,8%), на пальне і мастила – зросли на 4,3% (зросли на 0,2%), транспортні послуги – зросли на 24,7% (30,2%) (пасажирський залізничний транспорт - на 24,3% (23,5%), пасажирський автодорожній транспорт - на 26,1% (32,9%).

Ціни у сфері зв`язку у вересні 2009 р. зросли на 10,1% (у січні-вересні п.р. до січня-вересня 2008 року - на 7,9%), поштові послуги подорожчали на 50% (на 85,4%), вартість телефонних і телефаксних послуг зросла на 9,7% (7,3%).

Ціни у сфері відпочинку і культури у вересні п.р. зросли на 20,9% (у січні-вересні п.р. до січня-вересня 2008 року – на 20,9%), при цьому вартість аудіотехніки, фото- і комп`ютерного обладнання зросла у вересні п.р. на 16,5% (14,3%), вартість відпочинку і послуг культури - на 22,1% (25,2%), газети, книги і канцелярські товари подорожчали на 22% (21,4%).

Ціни у сфері освіти у вересні 2009 року до вересня 2008 року зросли на 16,2% (у січні-вересні п.р. до січня-вересня 2008 року - на 25,1%), зокрема дошкільна і початкова освіта подорожчала на 12,3% (19,8%), середня освіта - на 15,2% (23,8%), вартість вищої освіти збільшилася на 16,9% (26,1%).

Вартість послуг ресторанів і готелів у вересні п.р. до вересня 2008 року зросла на 12,8% (у січні-вересні п.р. до січня-вересня 2008 року - на 18,3%).

Довідка УНІАН. Інфляція в січні-вересні 2008 року порівняно з аналогічним періодом 2007 року становила 26,2%, у вересні 2008 року до вересня 2007 року – 24,6%, у вересні 2008 року до серпня 2008 року – 1,1%, в січні-вересні 2008 року (до грудня 2007 року) – 16,1%.

Інфляція в Україні за підсумками 2008 року становила 22,3% (грудень 2008 року до грудня 2007 року).