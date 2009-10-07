Начальникам портів сподобалися плани Тимошенко

Керівництво і профспілки портів України підтримують дії уряду, спрямовані на розвиток морегосподарського комплексу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу журналістів повідомив начальник Іллічівського морського торгового порту (ІМТП) Геннадій СКВОРЦОВ.

«Сьогодні ми зробили значний крок вперед і, враховуючи серйозність ставлення до цього (до підтримки розвитку портового господарства - УНІАН) уряду і особисто прем`єр-міністра, я переконаний, що ті завдання, які вона сьогодні висунула перед членами уряду, з нашою допомогою, безумовно, будуть виконані. Я упевнений, що найближчим часом наша Україна дійсно стане великою морською державою», - сказав Г.СКВОРЦОВ.

Як повідомляв УНІАН, прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО на сьогоднішньому засіданні Кабміну доручила міністерствам спільно з керівниками державних портів погодити інвестиційні проекти до кінця тижня, а також розробити порядок проведення аукціонів з метою залучення інвесторів під ці проекти.

За підсумками роботи у складі робочих груп представників міністерств і керівників портів до кінця тижня мають бути сформовані заплановані документи, а також таблиця розбіжностей інтересів міністерств і портів з цих питань. За словами Ю.ТИМОШЕНКО, як тільки буде готова таблиця розбіжностей, буде скликано нараду під головуванням глави уряду, і документи будуть підписані у присутності міністрів і керівників портів.