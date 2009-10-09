Нафтогаз «уламав» кредиторів

Власники єврооблігацій Нафтогазу підтримали пропозицію компанії про їх реструктуризацію.

Про це Українській правді повідомив прес-секретар Нафтогазу Валентин Землянський.

Він зазначив, що голосування кредиторів проходило з 24 вересня і у четвер воно завершилося з позитивним результатом.

За словами Землянського, офіційні дані будуть опубліковані у п`ятницю.

Як відомо, "Нафтогаз" 24 вересня запропонував власникам єврооблігацій на 500 мільйонів доларів обміняти їх на нові папери з державною гарантією і погашенням у 2014 році.

Компанія пропонує збільшити купонну ставку з поточних 8,125% до 9,5% річних.