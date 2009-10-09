Нафтогаз «уламав» кредиторів
08:37, 09 жовтня 2009Суспільство
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Офіційні дані опублікують сьогодні
Власники єврооблігацій Нафтогазу підтримали пропозицію компанії про їх реструктуризацію.
Про це Українській правді повідомив прес-секретар Нафтогазу Валентин Землянський.
Він зазначив, що голосування кредиторів проходило з 24 вересня і у четвер воно завершилося з позитивним результатом.
За словами Землянського, офіційні дані будуть опубліковані у п`ятницю.
Як відомо, "Нафтогаз" 24 вересня запропонував власникам єврооблігацій на 500 мільйонів доларів обміняти їх на нові папери з державною гарантією і погашенням у 2014 році.
Компанія пропонує збільшити купонну ставку з поточних 8,125% до 9,5% річних.
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