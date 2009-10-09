У Москві помер кримінальний авторитет Япончик
12:43, 09 жовтня 2009Суспільство
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За паспортом - Вячеслав Іваньков
У Москві помер кримінальний авторитет Вячеслав Іваньков, більше відомий як Япончик.
Про це стало відомо з джерел в МВС. Іваньков помер в онкологічному центрі на Каширському шосе. Після того, як в липні на нього скоїли замах, і він одержав кульове поранення в живіт, Япончик важко хворів і переніс декілька операцій.
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