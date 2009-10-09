НБУ забрав із Мін‘юсту своє рішення про обмеження продажу валюти

Міністерство юстиції повернуло в Національний банк України без державної реєстрації на доопрацювання постанову правління НБУ від 9 вересня 2009 року №538 «Про затвердження змін до Інструкції про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Мін’юсту.

Як зазначив міністр юстиції Микола ОНІЩУК, указану постанову на прохання Національного банку України було повернуто для доопрацювання з метою приведення нормативного акта у відповідність до чинного законодавства.

Постановою передбачалося ввести певні обмеження щодо здійснення валютно-обмінних операцій на території України. Зокрема, передбачалося ввести вимогу щодо необхідності здійснення валютно-обмінних операцій на суму, що перевищує 15 тисяч гривень, лише через касу фінансової установи та із обов‘язковою процедурою ідентифікації особи, яка здійснює операцію з готівкою. Крім того, передбачалося ввести заборону фінансовим установам на продаж іноземної валюти одній особі в сумі, що перевищує в еквіваленті 80 тисяч гривень в один операційний день.