Парафіяни домовилися з комуністами перенести пам'ятник Леніну

У місті Погребище Вінницької області проведено демонтаж пам’ятника Володимиру Леніну, який стояв перед Свято-Успенським собором.

Як повідомили УНІАН у відділі державної виконавчої служби Погребищенського райвідділу юстиції, пам’ятник В.Леніну був розташований перед новозбудованим 20-метровим Свято-Успенським собором Української православної церкви (Московського патріархату). Релігійна громада звернулась до суду з вимогою його знесення, оскільки пам’ятник В.Леніну порушував архітектурний вигляд храму.

Відповідно до мирової угоди сторін (Комуністичної партії України, усіх гілок влади міста, району та області), затвердженої ухвалою Погребищенського райсуду за позовом настоятеля Свято-Успенського собору до міської ради, позивача зобов’язано провести демонтаж пам’ятника В.Леніну та транспортувати його на зберігання в «Райкомунсервіс».

Разом з тим Погребищенська міськрада прийняла рішення встановити пам’ятник в іншому місці.