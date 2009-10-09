Місія МВФ перебуватиме в Києві найближчі два тижні

Місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) в понеділок 12 жовтня прибуває до Києва, повідомляє на своєму сайті Міністерство фінансів України.

"З 12 по 24 жовтня в м. Києві перебуватиме місія МВФ на чолі з Джейлою Пазарбазіолу.

У ході зустрічей зацікавлених сторін обговорюватимуться питання економічної та фінансової ситуації в Україні. Експертами МФВ буде оцінено виконання показників критеріїв ефективності програми «Стенд-бай», згідно Меморандуму про економічну та фінансову політику від 23.07.2009, підписаного між Україною та Міжнародним валютним фондом", - зазначається в повідомленні.