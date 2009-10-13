Що думають українські експерти про майбутнє долара

Українські експерти вважають заміну долара кошиком валют при взаємних розрахунках за нафту досить віддаленою перспективою, яка не матиме впливу на економіку України.

Про це вони заявили Інституту Горшеніна, який провів експертне опитування після публікації в The Independent сенсаційної статті щодо проведення низкою країн таємних переговорів з метою заміни долара кошиком валют при взаємних розрахунках за нафту і після публічних спростувань з боку офіційних осіб «країн-змовників», що з`явилися після цього. Інститут Горшеніна цікавився можливістю такої заміни, а також її наслідками, як для світової економіки у цілому, так і для економіки України зокрема.

Президент корпорації «Українська промислова енергетична компанія» Анатолій ГІРШФЕЛЬД вважає, що заміна долара теоретично можлива. «Все у цьому світі змінюється. Але не так швидко, а лише з відома гравців, які сьогодні працюють у цьому просторі. До них, безумовно, належать Америка, Китай, Японія, інші країни Південно-східного регіону, арабські країни, що видобувають нафту, оскільки сьогодні вони - найбільші власники розписок Федеральної резервної системи США. І всі ці країни у сукупності мають точно більше 40% валового доходу і вони зацікавлені у стабілізації долара, оскільки їх заощадження в доларах». Тобто, відзначає А.ГІРШФЕЛЬД, «перехід може відбутися – однак лише з відома цих гравців». При цьому він переконаний, що «у світовій економіці не може статися жодних катаклізмів. На мою думку, цей перехід буде плавним, і не матиме жодних наслідків». Експерт також вважає, що перехід світової економіки на іншу валюту нічого не означатиме для України. «Економіка України настільки слабка, що люди, як обмінювали знецінену гривню на долар, так само мінятимуть знецінені долари на іншу валюту», - сказав А.ГІРШФЕЛЬД.

Президент Центру економічного розвитку Олександр ПАСХАВЕР вважає заміну долара досить віддаленою перспективою. «Якщо це і буде можливо, то це буде пов`язано з політикою Америки. Якщо політика Америки піде на зниження дефіциту, то, можливо, долар не доведеться міняти. А якщо вона буде так само активна позичатися як сьогодні – тоді це (заміна долара) найімовірніше і станеться», - сказав О.ПАСХАВЕР.

Провідний радник Європейського банку реконструкції і розвитку Антон УСОВ пропонує розглянути ситуацію ширше. «Теоретично я сказав би, що можливе прив`язування до євро. Америка, незважаючи на свій кризовий стан, залишається з досить потужною економікою, тому в період кризи, навіть незважаючи на те, що американська валюта зараз досить нестабільна, дуже, мабуть, безрозсудно щось обмінювати і робити якісь інші прив`язки. Україна має бути орієнтована на те, щоб відправити національну валюту у вільне плавання, щоб був плаваючий курс, який орієнтується на ринкові тенденції. Тому що прив`язування до якоїсь одній валюті має свої негативні боки, що ми, власне кажучи, зараз бачимо», - сказав А.УСОВ. Експерт відзначив, що ситуацію у довгостроковій перспективі йому складно прогнозувати. «Ми керуємося принципами, що всі яйця в один кошик складати не потрібно, а валютні запаси – вони формуються з набору валют, куди входять долар, євро, фунт і, може, єна», - сказав він.

Глава правління «Укрсоцбанку» Борис ТІМОНЬКИН, навпаки, не бачить жодної можливості для заміни долара. «В усіх країн потужні активи в доларах. Як тільки ти починаєш тіснити долар – ти свої ж активи знецінюєш. Всі потужні гравці мають потужні активи в доларах. Своїми руками збивати ціну своїм активам – основним власникам активів це не вигідно», - вважає Б.ТІМОНЬКИН. Експерт порівнює розмови про заміну долара з розмовами про кінець світу. «Голова людини безперервно генерує всілякий шум. У професіоналів вона переповнена професійною нісенітницею. Заборонити людям думати і вибудовувати версії неможливо і неправильно. Шум є шум. Це щось подібне до роздумів про кінець світу - буде він чи не буде», - сказав Б.ТІМОНЬКИН.